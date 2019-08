CJ Europe mietet mehr als 2.000 m² im Main Airport Center

Aus dem Taunus nach Frankfurt: Die CJ Group zieht mit ihrer deutschen Verwaltung an den Flughafen. Im Main Airport Center wird das Unternehmen zukünftig mehr als 2.000 m² Bürofläche nutzen. Beraten wurde das Unternehmen, dessen Zentrale sich bisher in Schwalbach befand, exklusiv von Blackolive.

