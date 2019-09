Bank Austria veräußert ihre letzen Bestandsobjekte in Deutschland

Die Bank Austria Real Invest Immobilien-Management GmbH veräußert ihre letzten Bestandsobjekte in Deutschland. Das Portfolio besteht aus Gewerbeimmobilien in Frankfurt und Dreieich im Landkreis Offenbach. Käufer der Immobilien ist eine nicht-börsennotierte Immobiliengesellschaft aus Bayern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

