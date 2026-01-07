BlackForxx sichert sich 54.000 m² im Arrow Point Bremen

Arrow Capital Partners meldet die Vollvermietung seines Logistikprojekts in Bremen: BlackForxx, ein Unternehmen der Kion Group, übernimmt den 54.000 m² großen Logistikstandort „Point Bremen“. Für den zweiten Bauabschnitt setzten die Beteiligten heute im Beisein von Bremens Bürgermeister den symbolischen ersten Spatenstich. Die Immobilie soll ab dem dritten Quartal 2026 zur Aufbereitung von Flurförderzeugen genutzt werden.

.

Der Arrow Point Bremen umfasst 54.000 m² moderne, nachhaltige Logistikflächen, verteilt auf drei Einheiten auf einem rund 90.000 m² großen Grundstück. Die Immobilie verfügt über eine lichte Höhe von 12,2 Metern, eine Bodenbelastbarkeit von 60 kN/m², acht Jumbo-Dockleveler, fünf ebenerdige Verladetore sowie ein Lkw-Tor je 900 m². Das gesamte Areal wurde im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags an BlackForxx, eine Tochtergesellschaft des Anbieters von Supply-Chain-Lösungen Kion Group, vermietet. Die Immobilie wird für den Handel sowie die Instandsetzung gebrauchter Flurförderzeuge, darunter Gabelstapler und Lagertechnikfahrzeuge, genutzt. BlackForxx wird die Flächen nach Abschluss der Bauarbeiten und Übergabe im dritten Quartal 2026 beziehen.



„Arrow Point Bremen bietet uns den Raum, den wir benötigen, um unser Geschäft in ganz Europa weiter auszubauen. Der Standort in Kombination mit dem energieeffizienten Design und der hochwertigen Ausstattung der Immobilie passt ideal zu unseren operativen und ökologischen Zielsetzungen“, ergänzte Christof Samson, Managing Director bei BlackForxx.



Bei der Entwicklung des Standorts lag ein besonderer Fokus auf Nachhaltigkeit. Die Gebäude wurden nach BEG40-Energiestandard errichtet, mit umfangreichen Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen ausgestattet und mit der DGNB-Platin-Zertifizierung ausgezeichnet.



Strategisch gelegen in der Hüttenstraße 110 im Bremer Industriegebiet bietet Arrow Point Bremen eine direkte Anbindung an die Autobahnen A1 und A27. Zudem besteht Nähe zu Schienen-, See- und Luftverkehrsknotenpunkten, was den Standort besonders attraktiv für internationale Logistikaktivitäten macht. Im vergangenen Jahr konnte bereits der erste Bauabschnitt mit 27.000 m² fertiggestellt werden [wir berichteten].



„Die Vollvermietung von Arrow Point Bremen unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage in Deutschland nach nachhaltigen Logistikflächen mit exzellenter internationaler Anbindung und bestätigt die Qualität unserer internen Entwicklungskompetenz. Wir prüfen weiterhin aktiv Akquisitionsmöglichkeiten an strategischen Standorten sowie Brownfield- und Greenfield-Flächen mit Entwicklungspotenzial für Logistikimmobilien der Klasse A“, erklärte Martien van Deursen, Partner und Head of Germany & Benelux bei Arrow Capital Partners.



Arrow wurde bei der Vermietung von BNP Paribas Real Estate und Robert C. Spies beraten.