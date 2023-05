Der europäische Immobilieninvestor Blackbrook feiert sein Deutschland-Debüt in der Rhein-Neckar-Region. Auf dem an der A6 gelegenen Areal des amerikanischen Autozulieferers Borg Warner, der nun auch seine letzte Verwaltungseinheit am Standort schließt, wird ein Logistikzentrum mit 24.000 m² entstehen.

