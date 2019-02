Black Rock Fonds schlägt in Hamburg, München und Regensburg zu

Wie jetzt bekannt wurde, hat Black Rock für seinen Eurozone Core Property Fund die ersten deutschen Akquisitionen getätigt. Der Asset Manager kaufte die Hamburger Büroimmobilie Hanseatrium sowie zwei Logistikimmobilien im Raum München und Regensburg. Die Transaktionen passen laut Black Rock zum Multi-Strategie-Ansatz des Fonds, der auf Objekte mit geringem Leerstand, langfristigem Wachstumspotential und Liegenschaften in sich transformierenden Märkten setzt, um von aufkommenden Trends zu profitieren.

.

Bei der ersten Akquisition handelt es sich um das in 2011 errichtete Hanseatrium im Teilmarkt „City Süd“, das sich seit 2012 im Portfolio des Core-Investmentfonds Next Estate Income Fund (NEIF) von BNP REIM befand [wir berichteten]. Der Deal war bereits im Herbst vergangenen Jahres bekannt geworden [wir berichteten]. Die Büroimmobilie in der Wendenstraße 8-12 / Sachsenstraße 9-11 verfügt über 15.700 m² Fläche, von denen 94 % durch verschiedene Mieter genutzt werden. Clifford Chance, Drees & Sommer und KPMG haben den BlackRock Eurozone Core Property Fund bei dieser Transaktion beraten.



Die zweite Akquisition ist ein Portfolio mit zwei Logistiklagern in A-Lagen in den Metropolregionen München und Regensburg. Die insgesamt 43.000 m² großen Immobilien wurden im Jahr 2017 und 2014 gebaut und sind für eine Restlaufzeit von mehr als 9 Jahren vollständig von einem bonitätsstarken pharmazeutischen Logistikmieter belegt. Portfoliomanager Ian Williamson freut sich angesichts des hohen Wettbewerbsdruck am Markt über die beiden Transaktionen, durch die der Fonds jetzt an zwei sehr starken Logistikstandorten in Deutschland engagiert ist. "Wir sind überzeugt, dass diese Akquisitionen angesichts der positiven wirtschaftlichen und demographischen Prognosen für Deutschland sowie der Fundamentaldaten der Transaktionen sehr gut in den Fonds passen. Wir gehen davon aus, dass sie positiv zur Performance sowie zur langfristigen Liquidität des Fonds beitragen. Beide Transaktionen sind DGNB Gold zertifiziert und passen damit gut in die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds“, so Williamson. Um das Portfolio noch breiter aufzustellen sind weitere Investitionen in Frankeich und Nordeuropa geplant.



Der Black Rock Eurozone Core Property Fund wurde bei der Logistik-Transaktion unter anderem von Logivest, Clifford Chance, CBRE Preuss Valteq und PwC beraten.