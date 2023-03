B&L PM etabliert neue Führungsebene

Die B&L Property Management GmbH (B&L PM) reagiert auf das Wachstum des Unternehmens im Drittkundengeschäft in den vergangenen Jahren sowie das Ausscheiden von Thorsten Bremer zum Monatsende und setzt zum 1. April 2023 eine neue Leitungsebene ein.

.

Neben dem Geschäftsführer Thomas Junkersfeld übernimmt Prokurist Michael Füss die Leitung Kaufmännisches Property Management. Außerdem wird Prokurist André Kohlhoff als Leitung Technik verpflichtet. Prokuristin Sandra-Yvonne Busch fungiert zukünftig als Leitung Key Account.



„Mit der Übernahme eines großen Mandates Anfang 2019 sind wir stark gewachsen. Bestand der Bereich Property Management vor gut zehn Jahren aus sechs Personen, sind wir nun 55 an vier Standorten.“ Und Junkersfeld fügt an: „Mit der neuen Führungsebene werden wir die Verantwortung auf mehrere fachkompetente Schultern verteilen. Insbesondere im Bereich Technik bedarf es heute eines umfangreichen Wissens, um zukunftsfähige Entscheidungen für den Gebäudebetrieb treffen zu können“, erklärt Thomas Junkersfeld, Geschäftsführer der B&L Property Management GmbH.

Die Anforderungen an Property Manager sind in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Insbesondere der ressourcenschonende Gebäudebetrieb geht mit neuen digitalen Anwendungen einher, um ESG-Berichtsanforderungen gerecht zu werden.



Die B&L PM ist an den Standorten Hamburg, München, Esslingen bei Stuttgart und seit diesem Jahr auch in Frankfurt am Main vertreten. Es werden hauptsächlich Objekte der Segmente Büro und Hotel, aber auch Shoppingcenter gemanagt. Vor allem in München ist das Unternehmen weiterhin auf Mitarbeitersuche.



„Der Fachkräftemangel ist ein zentrales Problem im Property Management. Dabei sind die Einstiegshürden gar nicht so hoch: Sowohl Berufseinsteiger im kaufmännischen und technischen Bereich, aber auch Seiteneinsteiger in der Mietenbuchhaltung sind willkommen“, erklärt Junkersfeld.