B&L PM baut mit Christiane Muth technisches Projektmanagement aus

B&L Property Management holt zum 1. Mai 2023 Christiane Muth als technische Projektsteuerin für den Standort Esslingen ins Team. In der neu geschaffenen Position übernimmt sie die Projektleitung komplexer technischer Maßnahmen (u. a. Technische Gebäudeausrüstung, Um- und Ausbauleistungen) und unterstützt das technische Property Management. Zunächst wird Muth Projekte im Südwesten Deutschlands, primär für externe Mandate, verantworten.

.

Die studierte Architektin und Stadtentwicklerin besitzt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Architektur und Projektentwicklung für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Sie berichtet an André Kohlhoff, Leiter Technik bei B&L PM. Muth war zuvor beim Stuttgarter Bauträger Archy Nova Projektentwicklung als Projektleiterin tätig. Weitere Stationen waren unter anderem das Wohnbau-Studio, die LBBW Immobilien Development sowie Groendendaal Architecten in Amsterdam.



„Revitalisierungsmaßnahmen werden zunehmend komplexer und anspruchsvoller, vor allem im Hinblick auf technische und digitale Komponenten. Unsere technischen Property Manager können das im Tagesgeschäft nur bis zu einem gewissen Projektumfang umsetzen. Daher brauchten wir tatkräftige Unterstützung, um auch hier unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Mit Christiane Muth haben wir eine wertvolle neue Mitarbeiterin gewonnen, die uns mit ihrer Erfahrung und Expertise helfen wird, umfassende und komplexe Um- und Ausbaumaßnahmen an unseren Objekten zielgerichtet umzusetzen", erklärt Thomas Junkersfeld, Geschäftsführer der B&L PM.