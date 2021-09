B&L feiert Doppelrichtfest im Hafenpark Quartier

Das Hafenpark Quartier startet mit dem Doppelrichtfest für das Premium-Wohnprojekt HPQ Living sowie für das neue Scandic Hotel die nächste Bauphase. Das Gesamtvolumen für das zu den größten Projektentwicklungen in der Mainmetropole gehörende, von der B&L Gruppe verantwortete Mixed-Use-Quartier beträgt rund 1,5 Mrd. Euro.

