Björn Zimmer übernimmt Region West bei Aurelis

Zum 1. November 2022 wird Björn Zimmer (48) neuer Leiter der Aurelis Region West in Duisburg. Michael Buchholz (50), bisheriger Regionalleiter, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Er übernimmt eine neue Führungsposition bei einem mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft in Köln.

.

Buchholz war seit 2006 bei Aurelis und verantwortete zunächst den Bereich Asset Management für Nordrhein-Westfalen. Im April 2019 stieg er in die Position des Regionalleiters auf. Unter seiner Führung wurden etliche Großprojekte umgesetzt. Unter anderem entwickelte er mehrere Gewerbeparks im Rhein-Ruhr-Gebiet, akquirierte namhafte Mieter für die Aurelis-Hochbauprojekte und verantwortete bedeutende An- und Verkäufe für die Aurelis in der Region West. Als Geschäftsführer im Joint-Venture-Projekt Amelis bereitete er mit dem Partner Amand in Köln eine Baulandentwicklung mit mehr als 1.350 Wohneinheiten vor.



Björn Zimmer ist seit 2016 bei der Aurelis Region West tätig und seit 2019 für den Bereich Development verantwortlich. Der Bauingenieur war vor dem Wechsel zur Aurelis viele Jahre bei der Hochtief AG, zuletzt bei der Hochtief Projektentwicklung GmbH, beschäftigt. „Mit ihm haben wir uns für einen Fachmann aus den eigenen Reihen entschieden, der zuletzt bei der Entwicklung des Quartier 1 in Duisburg mit zeitweise vier parallellaufenden Hochbauprojekten Kompetenz und Führungsqualität bewiesen hat“, so Iven weiter.