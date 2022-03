Björn Fraeb wechselt als Leiter Retail Investment zu Nuveen

Nuveen Real Estate verstärkt sein Team in Deutschland mit zwei Neuzugängen im Frankfurter Büro. Zum 01. März übernimmt Björn Fraeb die Leitung des Bereichs Retail Investment Management für Nordeuropa. Zudem unterstützt bereits seit 01. Februar David Melis als Director das deutsche Office-Team.

.

Björn Fraeb wird in leitender Position die Investitionspipeline für Einzelhandelsimmobilien verantworten und gemeinsam mit dem Führungsteam eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der Plattformstrategie einnehmen. Fraeb verfügt über 16 Jahre Erfahrung im Real Estate Sektor und kommt von S+BRICKS Management, wo er interimsweise als Senior Vice President das Asset Management mitverantwortete. Vorherige Stationen waren Hudson Advisors, NAI Appolo Group, Trei Real Estate und Lloyds Banking Group. Er berichtet an Marcus Mack, Head of Northern Europe, Retail.



David Melis wird sich vordergründig um die Verwaltung der deutschen Büroimmobilien von Nuveen Real Estate kümmern und berichtet an Nick Deacon, Head of Offices Europe. Zuvor war er als Asset Manager bei Clarus Management in Frankfurt tätig. Zu den vorherigen Stationen seiner fünfjährigen Berufslaufbahn zählen Property First und Gegenbauer Facility Management.