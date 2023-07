Bistum Essen vermietet Büroflächen an Ärzte

Dr. Schmid & Kollegen haben sich dafür entschieden, zwei ihrer vier bereits bestehenden Praxen im Essener Raum zu vereinen. Hierfür unterzeichnete die Ärztegemeinschaft einen langfristigen Mietvertrag für zwei gesamte Etagen in der Kettwiger Straße 40 in Essen über 650 m². Die Entscheidung für dieses Objekt wurde durch die Lage mitten in der Essener Fußgängerzone und die Ausstattung, insbesondere der Dachterrasse im 4. Obergeschoss, getroffen. Eigentümer der Immobilie ist das Bistum Essen. Die Cubion Immobilien AG war vermittelnd tätig.

