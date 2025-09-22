Bis zu 37 Mio. m² neue Nachfrage durch Verteidigungsinvestitionen

Laut Savills könnten steigende Verteidigungsausgaben und neue NATO-Ziele bis 2033 zu einem europaweiten Zusatzbedarf von bis zu 37 Mio. Quadratmeter Industrie- und Logistikflächen führen – allein in Deutschland rund 6 Mio. m².

Unter Berücksichtigung des auf dem NATO-Gipfel im Juni 2025 beschlossenen neuen Ziels, 3,5 % des BIP für militärische Kernkompetenzen bereitzustellen, kommt Savills zu dem Ergebnis, dass die Nachfrage nach Industrie- und Logistikflächen in Europa deutlich steigen dürfte – konkret um 17 % gegenüber den rund 30 Millionen m² im Jahr 2024.



Bereits heute sind in Europa fast eine Million Menschen im Verteidigungssektor beschäftigt. Nach Berechnungen von Savills stützen die aktuellen Verteidigungsausgaben rund 35 bis 40 Millionen m² an Logistik- und Produktionsflächen. Sollten die NATO-Staaten ihr neues Ziel innerhalb der kommenden sieben Jahre erreichen, würde dies zusätzliche Nachfrage insbesondere durch Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien entstehen lassen.



In Deutschland wurde dieses Jahr der Verteidigungshaushalt durch ein Sondervermögen von 86 Milliarden Euro ausgeweitet. Die Bundesregierung hat darüber hinaus angekündigt, die Militärausgaben bis 2029 auf bis zu 3,5 % des BIP zu steigern. Dies würde die deutsche Rüstungsindustrie nachhaltig stärken und die Nachfrage nach Produktions- und Logistikflächen erheblich erhöhen.



Angesichts der geplanten Großprojekte, darunter die Beschaffung neuer Eurofighter, die Modernisierung der Taurus-Marschflugkörper sowie Investitionen in Panzer-, Drohnen- und Luftverteidigungssysteme, ist Deutschland einer der Kernmärkte, in denen sich der prognostizierte zusätzliche Flächenbedarf in den kommenden Jahren besonders stark niederschlagen dürfte.



Laut dem Infrastrukturbericht 2024 der Bundeswehr lag die Anzahl der durch den Staat verantworteten Infrastrukturbaumaßnahmen im Verteidigungsbereich im Jahr 2024 bei rund 8.000 und umfasste ein Projektvolumen von ca. 1,6 Mrd. Euro. Für das Jahr 2025 wurde ein Investitionsvolumen von 1,7 Mrd. Euro angesetzt. Neben diesen staatlichen Vorhaben treibt auch die Industrie eigene Projekte voran, etwa durch die jüngsten Produktionsneubauten von Rheinmetall, unter anderem mit einer Munitionsfabrik in Unterlüß, die den Ausbau nationaler Fertigungskapazitäten gezielt vorantreiben.



„Der deutsche Verteidigungssektor hat sich im vergangenen Jahr deutlich auf die veränderten politischen Rahmenbedingungen eingestellt und seine Produktions- und Infrastrukturkapazitäten spürbar erweitert. Dazu gehören neue Werke für Munition, Flugzeugkomponenten und optische Systeme ebenso wie der verstärkte Ausbau militärischer Liegenschaften“, kommentiert Bertrand Ehm, Director Investment bei Savills Deutschland.