Birkenstock kauft alte Maja Möbelfabrik im sächsischen Wittichenau

Der Schuhhersteller Birkenstock hat nun die Details zum Ankauf einer ehemaligen Produktionsstätte für rund 18 Mio. Euro bekannt gegeben, der erstmals Ende September kommuniziert wurde [wir berichteten]. Es handelt sich um das ehemalige Maja-Möbelwerk im sächsischen Wittichenau nordöstlich von Dresden.

Das 16 ha große Areal verfügt über insgesamt 80.000 m² Gebäudenutzfläche, wovon 66.000 m² auf die Fertigung sowie rund 12.000 m² auf eine moderne Logistikhalle entfallen. Die global bekannte Marke kauft das zwischen 1992 und 2012 schrittweise errichtete Objekt als Eigennutzer, um dort seine logistischen Kapazitäten in der Region zu erweitern sowie selbst zu produzieren. Verkäufer ist Dr. Dietmar Haffa von der Kanzlei Schulze & Braun, der als Verwalter für die insolvente Maja-Möbelwerk GmbH agiert. Das Unternehmen hatte die Produktion in Wittichenau schon vor der Insolvenz Ende 2023 eingestellt. JLL hat den Verkäufer beraten und die Transaktion vermittelt.