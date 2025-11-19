Birgit Ludwig wird COO von Swiss Life Asset Managers

Birgit Ludwig

Birgit Ludwig übernimmt ab dem 1. Januar 2026 die Rolle als Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers. Sie folgt auf Robin van Berkel, der im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung seine Funktion als COO übergibt.

Birgit Ludwig hat über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsindustrie. Die letzten zehn Jahre war sie in verschiedenen COO-Funktionen bei BlackRock Asset Management in Zürich, Frankfurt und London tätig.



In ihrer Funktion berichtet Birgit Ludwig direkt an Per Erikson, Group CIO von Swiss Life. Zudem wird sie Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers und wird als COO auch die Verantwortung für die Weiterentwicklung und Transformation der Organisation im Rahmen der Wachstumsstrategie als europäischer Asset Manager wahrnehmen.



Robin van Berkel wird die COO-Funktion per 1. Januar 2026 abgeben und aus dem Executive Committee ausscheiden. Er wird in einem reduzierten Pensum weiterhin als Geschäftsführer der Swiss Life Asset Management AG, der Schweizer Fondsleitung, tätig sein. Außerdem wird er seine Kenntnisse im nationalen und internationalen Asset Management bei verschiedenen Initiativen und Projekten einbringen. Robin van Berkel wird, wie bisher, direkt an Per Erikson berichten.



„Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Birgit Ludwig eine Führungspersönlichkeit mit starken People Skills und langjähriger Erfahrung in der strategischen Leitung und Weiterentwicklung von zentralen operativen Systemen gewinnen konnten. Sie bringt einen starken Leistungsausweis für die operative Steigerung der Unternehmenseffizienz mit und wird die Wachstumsstrategie für das Drittkundengeschäft weiter vorantreiben. Gleichzeitig danken wir Robin van Berkel herzlich für sein langjähriges Engagement und für seine herausragende Arbeit und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Per Erikson, Group CIO von Swiss Life.