Birgit Kraml ist neue ULI Chairwoman in Österreich

Birgit Kraml, Partnerin in der Rechtsanwaltskanzlei Wolf Theiss, ist seit dem 1. Juli neue ULI Austria Chairwoman. Sie tritt damit die Nachfolge von Jasmin Soravia, geschäftsführende Gesellschafterin bei Kollitsch & Soravia Immobilien, an, die vier Jahre das ULI in Österreich geleitet hat.

Kraml berät Unternehmen bei Immobilienprojekten in Österreich und CEE und vertritt Klienten vor nationalen Zivil- und Verwaltungsgerichten und Behörden. Sie koordiniert zudem die ESG-Immobilienaktivitäten der Kanzlei, hat sich bereits während ihres Doktoratsstudiums an der Universität Wien auf Planungs- und Umweltrecht spezialisiert und war Vortragende an der Universität für Bodenkultur Wien sowie der Technischen Universität Wien. Die Rechtsanwältin hält einen LL.M. der London School of Economics und ist Conseiller du commerce extérieur de la France.