Birger Ehrenberg als BIIS-Vorsitzender wiedergewählt

Der Vorstand des BIIS Bundesverband der Immobilien-Investment-Sachverständigen e.V. hat Birger Ehrenberg als Vorsitzenden wiedergewählt. Der 56 jährige Diplom-Betriebswirt (FH) ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger und Fellow der Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS). Er ist Partner der Sachverständigengesellschaft ENA Experts GmbH & Co. KG mit Sitz in Mainz. Dem Vorstand des BIIS gehört Ehrenberg bereits seit 01.09.2008 an, seit 23.09.2008 als stellvertretender Vorsitzender und seit 2014 als Vorsitzender.

Der Vorstand hat auch den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Martin von Rönne aus Hamburg in seinem Amt als stellvertretenden Vorsitzenden bestätigt.



Die Mitgliederversammlung des BIIS e.V. hat darüber hinaus die öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige und Dipl. Ing. Sylvie Westenberger, den Diplom-Sachverständigen (DIA) Carsten Scheer sowie Prof. Dr.-Ing. Andreas Link (FRICS) erstmals in den Vorstand des BIIS gewählt.



Dem BIIS-Vorstand gehören für die neue Amtsperiode bis 2022 somit an:

• Birger Ehrenberg, Vorsitzender (Foto)

• Martin von Rönne, stellv. Vorsitzender

• Tobias Gilich

• Prof. Dr. Gerrit Leopoldsberger

• Prof. Dr.-Ing. Andreas Link

• Carsten Scheer

• Michael Schlarb

• Sylvie Westenberger