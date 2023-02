Das Wohnbauprojekt in der Arakawastraße 3, Ecke Tokiostraße 5a hat die Dachgleiche erreicht. Die Immobilie wird von Swietelsky errichtet, der Bau verläuft reibungslos und nach Plan. Insgesamt 182 Wohnungen und 82 PKW-Stellplätze entstehen in hervorragender Lage in der stark nachgefragten Donaustadt. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von 35 m²

[…]