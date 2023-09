Four Parx vermietet seinen neuen Gewerbepark im hessischen Dreieich vollständig an die Biotest AG. Mit der langfristigen Ansiedlung erweitert das Pharmaunternehmen seinen unmittelbar an das Grundstück grenzenden Produktionsstandort, der gleichzeitig Hauptsitz des Unternehmens ist. Es wurde eine langjährige Mietlaufzeit mit Verlängerungsoption vereinbart.

[…]