BioTechUSA neuer Mieter in Europa-Galerie Saarbrücken

Die Europa-Galerie Saarbrücken setzt ihre Vermietungsoffensive fort und freut sich über eine weitere Neueröffnung. Am 28. Oktober hat BioTechUSA im Obergeschoss des Shoppingcenters in Saarbrücken die erste Filiale im Saarland eröffnet. Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln bietet auf über 55 m² seine Produktpalette an. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra, sie managen die Europa-Galerie Saarbrücken im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

