Die Bauarbeiten für die neue Produktionsstätte in Mainz-Hechtsheim schreiten voran. Auf 16.000 m² sollen am neuen Standort künftig individuelle Krebstherapien entwickelt werden. Verläuft alles nach Plan, will der Impfstoffhersteller BioNTech 2023 mit der Produktion beginnen.

Am Mittwoch konnte i...

[…]