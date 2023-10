Biocyc weiht neues Gebäude in Potsdam ein

Das Biotechnologie-Unternehmen Biocyc hat heute ein neues Büro- und Laborgebäude in Potsdam-Golm eingeweiht. Mit der Investition von knapp 6,5 Millionen Euro werden 14 neue Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell hat das Unternehmen bereits 20 Beschäftigte am Standort Golm.

.

Das Land unterstützt die Entwicklung des Unternehmens seit vielen Jahren aktiv über die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und die Förderbank ILB. Die Finanzierung der Errichtung des neuen Gebäudes wird mit Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsstruktur (GRW) unterstützt.



„Die Biocyc GmbH & Co. KG steht beispielhaft für die hohe Qualität des Mittelstandes im Land Brandenburg. Mit der Erweiterung des Standortes stärkt das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit und damit die eigene Marktposition. Davon profitieren alle - das Unternehmen, die Beschäftigten und der Standort Brandenburg. Ich freue mich, dass wir für die Errichtung der neuen Betriebsstätte am Standort Golm einen Zuschuss in Höhe von 1,65 Mio. Euro aus GRW-Mitteln bereitstellen konnten. Damit werden 14 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ein positives Signal“, sagt Wirtschaftsminister Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach anlässlich der Einweihung.