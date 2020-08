Bio Company mietet 700 m² am Prenzlauer Berg

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat einen neuen Mieter für die Einzelhandelsfläche des Büro- und Geschäftshauses in der Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg in Berlin gewonnen. Die Bio Company, ein Berliner Bio-Lebensmitteleinzelhändler mit Märkten in Berlin, Brandenburg, Dresden und Hamburg, mietet langfristig im Erdgeschoss 700 m² und eröffnet ihre 61. Filiale in Deutschland.

.

Die für den Bio-Lebensmittelmarkt angemieteten Flächen entstehen durch das Zusammenlegen flexibler Erdgeschossflächen seitens der HIH Centermanagement. „Um den Mieteransprüchen gerecht zu werden, werden wir die ursprüngliche Erdgeschosseinheit von 280 m² auf etwa 700 m² erweitern. Hierfür werden drei Ladenflächen zusammengelegt”, sagt Markus Diers, Geschäftsführer der HIH Centermanagement.



Im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzepts der Bio Company werden die Ladenflächen vom Mieter zur Schönhauser Allee hin mit einer Vielzahl von Fahrradständern versehen und eine Fahrrad-Reparaturstation eingerichtet. Ein REWE Lebensmittelmarkt befindet sich ebenfalls im Objekt. In derselben Straße sind neben den Lebensmitteleinzelhändlern auch der Drogeriemarkt Budni vertreten.



Das im Berliner Bezirk Pankow gelegene Objekt gehört zu einem von Warburg-HIH Invest gemanagten institutionellen Immobilienfonds. Die Immobilie verfügt über rund 12.800 m² Büro- und Einzelhandelsfläche. Savills hat den Mieter während des gesamten Anmietungsprozesses beratend begleitet.