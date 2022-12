Der Biosupermarkt-Filialist Bio Company eröffnet einen weiteren Standort in Berlin. Dazu hat das Unternehmen 1.200 m² am Lichtenrader Damm 81 angemietet. Das Geschäft wird in diesem Monat eröffnet. Eigentümer der Immobilie im Stadtteil Lichtenrade ist ein privater Investor. JLL hat den Mieter beraten und die Anmietung vermittelt.

