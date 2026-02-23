Binnberg Architekturentwicklung erwirbt ehemaligen SportCheck-Sitz

Binnberg Architekturentwicklung aus München hat die Büroimmobilie „Katamaran“ in Unterhaching erworben. Das Gebäude an der Biberger Straße 37 umfasst rund 10.000 m².

.

Die 1999 errichtete Immobilie diente bis vor Kurzem als Unternehmenszentrale des Sportartikelhändlers SportCheck und steht derzeit leer. Mit ihrer offenen Struktur bietet sie Entwicklungspotenzial für eine Neupositionierung. Newmark begleitet den neuen Eigentümer bei der Transformation des Gebäudes und hat die Vermarktung der Flächen übernommen. Erste Mietverträge befinden sich nach Angaben des Maklerunternehmens in Verhandlung.



Das Bürogebäude zeichnet sich durch eine Wärmeversorgung aus, die vollständig über Geothermie erfolgt. Architektonisch prägend sind zwei parallel geführte Baukörper, die an ein Boot mit zwei Rümpfen erinnern.



Die Liegenschaft befindet sich im südlichen Münchner Umland in Unterhaching und ist an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Verkäuferseitig war Newmark vermittelnd tätig.