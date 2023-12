Bima zieht planmäßig bei Peakside in Wiesbaden ein

Die Marienburg Real Estate hat im Auftrag des Eigentümers Peakside Capital Advisors knapp 13.000 m² Bürofläche am Kreuzberger Ring Wiesbaden-Erbenheim vollständig an das Land Hessen und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet. Jetzt sind die letzten Flächen bezogen.

