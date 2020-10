BImA verlängert für Behörde im Bonner Bürogebäude von Union Investment

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat ihren Mietvertrag über 2.171 m² in der Josef-Wirmer-Straße 2-8/ Ulrich-van-Hassell-Straße 64-78 in Bonn um fünf Jahre verlängert. Das 1991 fertiggestellte Bürogebäude hat Union Investment bereits 1989 als Projektentwicklung gekauft. Es befindet sich im Portfolio des Immobilien-Spezialfonds UII GermanM. Das Gebäude hat insgesamt eine Mietfläche von 12.422 m² und ist komplett vermietet.

