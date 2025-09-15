BImA verlängert auf rund 8.000 m² Bürofläche in Potsdam

Asset Manager Sonar Real Estate hat in der Behlertstraße 3A in Potsdam den bestehenden Mietvertrag der BImA Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über 8.000 m² Bürofläche verlängert. Die Immobilie bleibt damit vollvermietet.

Das viergeschossige Objekt in der brandenburgischen Landeshauptstadt wurde im Jahr 1997 auf einem ehemaligen Kasernengelände nördlich des Potsdamer Hauptbahnhofs fertiggestellt und anschließend im Jahr 2019 von Becken modernisiert und an einen von Union Investment gemanagten Spezialfonds verkauft [wir berichteten]. Das Gebäude umfasst vier Obergeschosse mit Büroflächen und ist karreeförmig um einen Innenhof angeordnet. Zum Objekt gehören 207 Pkw-Stellplätze, 143 davon verteilen sich auf eine Tiefgarage.



Walburg Rechtsanwälte waren bei den Vertragsverhandlungen für die Vermieterseite beratend tätig.