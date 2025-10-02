Bima setzt erneut auf Strabag PFS für Bundesliegenschaften

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat Strabag PFS erneut mit dem technischen Facility Management für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und weitere Liegenschaften in Berlin beauftragt. Insgesamt betreut der PM-Dienstleister rund 52.100 m².

.

Im Zuge einer Neuausschreibung hat sich die Strabag-Tochter erneut im Wettbewerb um das technische Facility Management am Hauptstandort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Bmas) in Berlin sowie an drei weiteren Liegenschaften mit insgesamt rund 52.100 m² Fläche durchgesetzt.



Der Hauptkomplex an der Wilhelmstraße 49 mit rund 41.000 m² Gesamtfläche besteht aus mehreren denkmalgeschützten und modernen Gebäudeteilen. Neben Büro- und Verwaltungsflächen gehören auch eine Tiefgarage mit Ladeinfrastruktur sowie eine Kindertagesstätte zur Liegenschaft.



Zu den drei Nebenstandorten mit rund 11.100 m² Gesamtfläche zählen ein Bürogebäude in der Mohrenstraße, eine angemietete Liegenschaft in der Taubenstraße sowie zwei Etagen im ehemaligen Reichspostgebäude in der Französischen Straße. Auch diese Gebäude sind teilweise denkmalgeschützt und stellen besondere Anforderungen an den technischen Betrieb.



Strabag PFS übernimmt im Rahmen des Auftrags nahezu die komplette Wartung und Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen.