BImA präsentiert beschleunigten Bundesbau

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zeigt auf der Expo Real 2025 in München, wie nachhaltiger und beschleunigter Bundesbau gelingt. Schwerpunkte sind das Unterkunftsprogramm der Bundeswehr mit 7.000 Einheiten sowie das größte Holzmodulprojekt Europas in Rostock.

.

Das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes zeigt unter anderem, wie für die Bundeswehr mehr als 7.000 Einzelunterkünfte in acht Bundesländern entstehen. Ein weiteres Fokusthema sind die Vorteile des Modulbaus – am Beispiel der neuen Zollhochschule in Rostock. Für persönliche Gespräche steht das BImA-Team am Stand 210 in Halle C1 zur Verfügung.



Der infrastrukturelle Bedarf der Bundeswehr ist enorm. Um diesen zu decken, hat die BImA gemeinsam mit der Bundeswehr das Pilotprojekt „Bundeswehr-Bauprogramm Unterkünfte“ gestartet. Das Programm umfasst den Bau von 76 Unterkunftsgebäuden für Soldatinnen und Soldaten bis zum Jahr 2031. Ziel ist ein standardisiertes, skalierbares und klar kalkulierbares Baukonzept.



Wie das Programm umgesetzt wird und wie Unternehmen sich beteiligen können, erläutern am Montag, 6. Oktober, um 14 Uhr BImA-Vorstandssprecher Prof. Alexander von Erdély und Prof. Roland Börger, Präsident des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Gäste der Veranstaltung „Zeitenwende im Bundesbau – Serielle Lösungen für das Bundeswehr-Bauprogramm Unterkünfte“ sind Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., und Jörg Bauer, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Bausysteme e.V.



Ein weiteres Highlight des Messeauftritts ist das größte Holzmodulprojekt Europas: In Rostock entsteht derzeit ein moderner Hochschulcampus für über 600 Zollschülerinnen und -schüler [wir berichteten]. Aus mehr als 1.000 nachhaltigen Holzmodulen entstehen Lehrsäle, Mensa, Bibliothek und moderne Wohnunterkünfte – in Rekordzeit. Vom Auftrag bis zur geplanten Eröffnung vergehen nur etwas mehr als vier Jahre. Das Projekt setzt neue Maßstäbe für Effizienz und Nachhaltigkeit im Bundesbau.



Daniel Barthold, Abteilungsleiter Baumanagement der BImA, stellt das Bauprojekt am Dienstag, 7. Oktober, um 11 Uhr in der Veranstaltung „Neue Dimensionen des Modulbaus – Architektonische Qualität für den Campus der Generalzolldirektion in Rostock“ vor. Gäste sind Lorenz Nagel (Primus Developments GmbH), Tom Geister (Sauerbruch Hutton Gesellschaft von Architekten mbH) und Carmen-Alina Botezatu (Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock).