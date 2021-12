BImA mietet über 22.000 m² am Börsenplatz in Eschborn

Gertler Estates schließt noch vor Baubeginn 15-Jahres-Mietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über mehr als 22.000 m² Mietfläche für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im ersten Bauabschnitt der Quartiersentwicklung Börsenplatz Eschborn ab.

.