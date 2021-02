Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sicherte sich in bester Lage am Bürostandort Kennedydamm 2.740 m² Bürofläche. Die Fläche in der Uerdinger Straße 88-92 im Bürohaus GRIDD wird ab April von der Bundeswehr genutzt und wurde vom Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate vermittelt. Eigentümer des Objekts ist ein Investor…

[…]