Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat den größten Bürovermietungsdeal des Jahres in Leipzig abgeschlossen. Die (BImA) mietete rund 11.500 m² Bürofläche in citynaher Lage in Leipzig. Das Gesamtobjekt in der Friedrich-Ebert-Straße 72-78 wird zukünftig vom Fernstraßen-Bundesamt genutzt

