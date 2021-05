BImA mietet 7.700 m² Bürofläche in Magdeburg

Zum Ausbau der engen Kooperation von Bund und Sachsen-Anhalt hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) einen geeigneten Standort in Magdeburg für eine Außenstelle des Bundesverwaltungsamtes, das seinen Hauptsitz in Köln hat, gefunden. Aengevelt und 7280 Improving Assets (7280 IA) haben die BImA bei der Suche beraten und in dem zu sanierenden Baudenkmal in der Listemannstraße 6 in der Magdeburger Altstadt Büroflächen (rd. 7.700 m²) sowie Technik- und Archivflächen (rd. 1.150 m²) vermittelt. Es wurde ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen.

