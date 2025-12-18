BImA feiert Richtfest in Rosenheim-Aising

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) errichtet für Bundesbedienstete zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 15 bezahlbaren Wohnungen. Für die beiden Gebäude, die schnell und effizient in modularer Bauweise errichtet werden, feierte die BImA gestern mit ihren Partnern das Richtfest.

.

Die neuen Eineinhalb- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von rund 43 bis 86 m² entstehen im Rosenheimer Stadtteil Aising. Für den Modulbau werden zahlreiche Holzbau-Elemente im Werk der Firma „Holzbau Bayern“ in Bodenwöhr gefertigt, zur Baustelle transportiert und vor Ort montiert. So beschleunigt die BImA den Bau der neuen Häuser und minimiert vor Ort Belastungen wie Lärm und Staub für die Anwohnenden. „Dies und die optimale Zusammenarbeit des gesamten Teams kam uns in dem Projekt sehr entgegen, da die nachbarschaftliche Bebauung um unser Grundstück außerordentlich dicht ist“, bestätigt die BImA-Projektverantwortliche Beate Schneider. Gleichzeitig erfüllen die neuen Wohngebäude hohe energetische Ansprüche: Sie werden nach dem Standard Effizienzhaus 55 errichtet: Eine moderne Gebäudetechnik sowie der Einsatz regenerativer Energiequellen tragen wesentlich zum Klimaschutz bei. Die Wärmeversorgung erfolgt per Fernwärme, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sorgt für grünen Strom.



Mit den beiden neuen Wohngebäuden aus der Feder des Architekturbüros „meuer – planen beraten“ will die BImA in erster Linie Familien von Bundesbediensteten ein bezahlbares Zuhause bieten. Die Außenanlagen werden so gestaltet, dass sie den Bewohnerinnen und Bewohnern als Treffpunkt und insbesondere Kindern als Platz zum Spielen dienen.



Der Baubeginn erfolgte im Juni 2025, bereits im dritten Quartal 2026 sollen die Gebäude fertiggestellt sein und unmittelbar vermietet werden. Wie bei Wohnungen der BImA üblich, werden diese im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes zunächst Bundesbediensteten als bezahlbarer Wohnraum angeboten. Ilona Stangler, die Leiterin der zuständigen BImA-Hauptstelle Portfoliomanagement, freut sich: „Bereits bei Beginn der Bauarbeiten meldeten sich Interessierte von Bundespolizei und Zoll bei der BImA.“ Wohnungen, die nicht in diesem Rahmen vergeben werden, stehen danach zu den gleichen Konditionen auf dem freien Markt zur Verfügung. Damit trägt die BImA aktiv zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes in Rosenheim bei.