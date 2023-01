BImA beauftragt Apleona mit Technischem FM in Bonn

Apleona hat sich im Juli bei einer EU-weiten Ausschreibung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für das Technische Facility Management von acht Büroimmobilien in Bonn durchgesetzt. Insgesamt hat das Portfolio eine Bruttogrundfläche von fast 110.000 m².

.

Der Auftrag umfasst vor allem den UN Campus mit den Gebäuden „Langer Eugen“, Altes Abgeordnetenhaus, Climate Tower und Altes Wasserwerk sowie das Haus Carstanjen. Hinzukommen eine internationale Kindertagesstätte sowie der Altbau des Bundestages. Der Regelbetrieb startet im Juni 2023 für zunächst fünf Jahre mit einer Option auf Verlängerung durch den Auftraggeber für weitere fünf Jahre. Größter Nutzer der diversen Liegenschaften sind die Vereinten Nationen (United Nations, UN). Zurzeit sind 25 Organisationen mit über 1.000 Mitarbeitenden auf dem UN-Campus vertreten.



Inhalt des Auftrages sind überwiegend Leistungen des Technischen Gebäudemanagements inklusive des Störungsmanagements, das mit einer 24/7-Bereitschaft bereitgestellt wird. Hinzu kommen optional Bau- oder Dienstleistungsaufträge als Sonderleistungen, aktuell etwa die Installation von Ladepunkten für E-Fahrzeuge sowie Leistungen zum Hochwasserschutz in Form personeller Unterstützung im Hochwasserfall und der Wartung der Hochwasserschutzbarrieren für den direkt am Bonner Rheinufer gelegenen UN Campus. Die technischen Services werden von Apleona mit einer Eigenleistungsquote von über 80% erbracht.



Eine wichtige Rolle spielen für den Auftraggeber die Leistungen im Bereich Energiemanagement, die im Zusammenspiel der Techniker vor Ort und über das Apleona-Kompetenzzentrum Energie & Nachhaltigkeit erbracht werden. Neben einer umfänglichen ingenieurstechnischen Analyse zur Erarbeitung von technischen und betriebswirtschaftlichen Optimierungsvorschlägen wird das laufende Energiedatenmanagement durch die hauseigene Software Enerlutec umgesetzt.



Der im Februar 2022 fertiggestellte Erweiterungsneubau des UN Campus mit 330 Arbeitsplätzen in unmittelbarer Nachbarschaft des „Langen Eugen“ darf den Titel „Energieeffizientes Nichtwohngebäude in NRW“ für sich beanspruchen. Das Hochhaus, dessen Energiekonzept sich an den Passivhausstandard anlehnt, wurde von der Energieagentur NRW kürzlich unter anderem für seine geringen Treibhausgasemissionen und seine Nachhaltigkeit gewürdigt.