BIM vergibt FM-Aufträge für zwölf Liegenschaften

In vier Losen hat die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH facilitäre Leistungen für zwölf Liegenschaften des allgemeinen Bestandes vergeben, darunter Senatsverwaltungen, Finanzämter, Bezirksverwaltungen, weitere Bildungseinrichtungen sowie einige gewerbliche Mieter und Standorte des Landeskriminalamts.

.

Im Los 1 mit einem Auftragswert von rund 16 Mio. Euro konnte sich der bisherige Dienstleister RGM Facility Management GmbH (jetzt Apleona Nordost GmbH) durchsetzen. Zu den zu bewirtschaftenden Liegenschaften gehört u. a. das Gesundheitszentrum Moabit in der Turmstraße 21 mit ca. 82.000 m² Grundstücksfläche und einer Gebäudefläche von ca. 85.000 m². Das Objekt zeichnet sich durch eine große Mietervielfalt aus. Neben der klassischen Verwaltungsnutzung (z. B. Landesamt für Gesundheit und Soziales) befinden sich hier auch zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen wie die Caritas. Auch die Berliner Rechtsmedizin hat hier ihren Sitz. Die Liegenschaft befindet sich seit 2004 im Bestand der BIM.



In Los 2 ist u. a. mit dem Bildungs- und Verwaltungsstandort Alt-Friedrichsfelde 60 eine weitere Großliegenschaft der BIM angesiedelt. Auf einer Gebäudefläche (NRF) von fast 98.000 m² und einer Grundstücksfläche von knapp 104.000 m² befindet sich gemeinsam mit dem Bezirksamt Lichtenberg auch die Hochschule für Wirtschaft und Recht auf dem Gelände. Der Dienstsitz der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Am Köllnischen Park 3 sowie die Brückenstraße 6 befinden sich in Los 3. Das Vertragsvolumen für Los 2 und 3 beträgt insgesamt rund 25 Mio. Euro. Die Aufträge für beide Lose erhielt die Alex Facility Management und Service GmbH.



Den Zuschlag für Los 4 mit einem Auftragsvolumen von rund 8 Mio. Euro erhielt die Apleona Nordost GmbH. Dieser Auftrag beinhaltet die facilitären Leistungen für die sensiblen Standorte des LKA, die immer einer besonders intensiven Prüfung unterzogen werden. Dazu zählen u. a. das Gebäude am Tempelhofer Damm 12 (NRF rd. 68.000 m²) mit einem sehr hohen Technisierungsgrad sowie der Sitz der Polizeipräsidentin in Berlin am Platz der Luftbrücke 6.



„Vergaben stellen uns als Immobiliendienstleisterin des Landes Berlin im Vorfeld stets vor die Herausforderung, die beste Leistung für unsere Kunden mit den bestmöglichen Dienstleistern zu vergeben und dabei die Kosten im Blick zu haben. Wir freuen uns, langjährige Dienstleister wieder als Partner an unserer Seite zu wissen. Denn gerade bei sensiblen Nutzern wie dem Landeskriminalamt stellen wir besonders hohe Anforderungen an unsere Auftragnehmer", erklärt Jelena Ebner, BIM-Geschäftsleitung im Bereich Immobilienbewirtschaftung.



Die Dienstleister sind nun beauftragt, Bewirtschaftungsleistungen für die Liegenschaften zur übergreifenden und technischen Betriebsführung zu erbringen. Diese gliedern sich im Wesentlichen in die Betriebsführung im Facility Management (u. a. Objektmanagement, Dokumentation und Berichtswesen, IT-gestützte Dienstleistungen, Mängelmanagement/Gewährleistungsverfolgung), sowie die Leistungen des technischen Gebäudemanagements. Dazu zählen Betriebsführung/Objektbetrieb, Instandsetzung, Baumkontrolle und operative Leistungen. Für die Lose 1 bis 3 wurden zusätzlich infrastrukturelle Leistungen (Reinigung, Sicherheit und Grünpflege) ausgeschrieben.



Der Regelbetrieb für alle vier Lose beginnt am 01.02.2024 und läuft fünf Jahre zzgl. einer zweimaligen Verlängerungsoption von jeweils sechs Monaten. Die Implementierungsphase ist bereits zum 01.11.2023 gestartet.