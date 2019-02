BIM-Tochter erhält European Energy Service Award

Berlin verfolgt ambitionierte Klimaschutzziele. Die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH leistet dafür mit ihrem Tochterunternehmen B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH einen wichtigen Beitrag und wurde dafür gestern bei dem European Energy Service Award, ein europäisches Gütezertifikat, welches die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Gemeinden auszeichnet, mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

.