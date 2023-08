BIM-Geschäftsführer Sven Lemiss tödlich verunglückt

Sven Lemiss, seit 2006 Geschäftsführer der BIM, ist tödlich bei einer Kajak-Tour verunglückt. Am Freitagmorgen wurde die Leiche des 57-Jährigen aus der Dahme geborgen.

.

Der Top-Manager war zuvor nicht von einem Kajakausflug auf zurückgekehrt und galt als vermisst. Das leere Kajak wurde schon am Dienstag gefunden, mit dem Fund der Leiche herrscht nun traurige Gewissheit. Die Todesursache ist zwar noch unklar, laut Polizei gibt es aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.



Die BIM zeigte sich tief betroffen. „Mit großer Bestürzung haben wir die traurige Gewissheit erhalten, dass unser Geschäftsführer Sven Lemiss bei einer Kajaktour ums Leben gekommen ist. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. Sven Lemiss war seit 2006 Geschäftsführer unseres Unternehmens. In der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH trauern mehr als 900 Kolleginnen und Kollegen um diesen wunderbaren Menschen“, hieß in einer Mitteilung.



Seine Aufgaben wird vorübergehend Birgit Möhring übernehmen, die die Berliner Immobilien-Management Gesellschaft seit 2015 gemeinsam mit Lemiss führte.