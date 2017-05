Billstedts Zentrum soll attraktiver werden

Der Senat hat heute das Fördergebiet Billstedt-Zentrum als Sanierungsgebiet im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung festgelegt. Ziel ist es, Billstedts Zentrum in den nächsten Jahren zu einem belebten Mittelpunkt zu entwickeln, die Aufenthaltsqualität durch attraktive öffentliche Räume zu steigern und das Wohnen im Zentrum zu stärken.

.

„Mit dem Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung stärkt Hamburg den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Wir investieren in Billstedts Zentrum, um es aufzuwerten und wieder attraktiver zu gestalten. Dazu gehört auch, Wohnungen zu modernisieren und neuen Wohnraum zu schaffen. Dafür brauchen wir das Sanierungsrecht. Der Bezirk Hamburg-Mitte wird in den nächsten Monaten zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Gewerbetreibenden und Eigentümern vor Ort ein Integriertes Entwicklungskonzept aufstellen und ein Beteiligungsgremium einrichten. Ich würde mich freuen, wenn sich viele Billstedterinnen und Billstedter daran beteiligen“, so Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt.



Grundlage der Festlegung von Billstedt-Zentrum als Sanierungsgebiet sind die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen, die das Bezirksamt Hamburg-Mitte vorgelegt und mit den Beteiligten vor Ort, mit den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie mit den Mieterinnen und Mietern erörtert hat. Die Ergebnisse belegen die Notwendigkeit, Billstedts Zentrum als Sanierungsgebiet festzulegen. Es sollen städtebauliche Missstände behoben werden, die derzeit die Entwicklung des Zentrums hemmen: Viele Wohngebäude entsprechen in Ausstattung, energetischer Qualität und Fassadenansicht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der Einzelhandel hat an Attraktivität verloren. Öffentliche Plätze bieten wenig ansprechende Aufenthaltsmöglichkeiten und werden teilweise übermäßig durch den Autoverkehr beeinträchtigt.



Mit dem Integrierten Entwicklungskonzept sollen konkrete Vorhaben benannt werden, die Billstedts Zentrum bis 2024 aufwerten sollen. Dazu gehört u.a. der Umbau der Billstedter Hauptstraße, die vor allem für Fußgänger, Radfahrer und Passanten attraktiver gestaltet werden soll. Derzeit sind Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von zunächst rund 1,8 Millionen Euro geplant. Dafür werden seitens der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen RISE-Mittel in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro bereitgestellt. Weitere Maßnahmen werden mit der Erstellung des Integrierten Entwicklungskonzepts abgestimmt und bis 2024 durchgeführt.



Auf Grundlage des Senatsbeschlusses wird das Bezirksamt Hamburg-Mitte in Kürze einen externen Gebietsentwickler für Billstedt-Zentrum ausschreiben und beauftragen. Parallel wird ein Quartiersbeirat für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die lokalen Akteure des Sanierungsgebiets eingerichtet. Durch einen Verfügungsfond sollen zusätzlich kurzfristig kleinere, in sich abgeschlossene Maßnahmen der Nachbarschaftshilfe und beispielsweise Veranstaltungen, Stadtteilfeste oder Ausstellungen gefördert werden.