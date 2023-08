Bildungszentrum zieht nach Radeberg

Das Bildungszentrum Donner + Partner GmbH Sachsen mietet für mindestens zehn Jahre 500 m² Bürofläche in der Gewerbeimmobilie in der Straße des Friedens 8-12 in Radeberg an. Mietbeginn ist der 1. September 2023. Das Zentrum für Bildung und Arbeit wurde bei der Objektsuche durch die Beate Protze Immobilien GmbH unterstützt. Vermieter ist die Grundstücksgemeinschaft Vranyoczky.

.

Die Neumieter beziehen die Gewerbefläche im zweiten Obergeschoss des Bürogebäudes in Radeberg. Der Stadtteil blickt auf eine lange industrielle Tradition zurück und wird heute vorwiegend von klein- und mittelständischen Unternehmen als Standort genutzt. Die Straße des Friedens liegt etwa zehn Kilometer von Dresden entfernt und ist durch die Bundesautobahnen A4, A13 und A17 an alle großen Städte in der Umgebung angebunden.