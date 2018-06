Bildungszentrum mietet zusätzliche Räumlichkeiten in Magdeburg

Ein bundesweit tätiger Bildungsträger mit breitgefächertem Portfolio in den Bereichen Ausbildung, Weiterbildung, Studium und Umschulung suchte zur Erweiterung seines regionalen Bildungszentrums in Magdeburg zusätzliche Flächen und mietet über Aengevelt rd. 210 m² in einem Büroobjekt in der Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg und in unmittelbarer Umgebung zum Magdeburger Hauptsitz.

.

„Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren die modernen, für Schulungszwecke optimal geeigneten Büroflächen sowie die verkehrstechnisch sehr gut angebundene Lage der Liegenschaft und das gute Nahversorgungs- und Gastronomieangebot im Umfeld“, kommentiert Jean Schlößner, für den Abschluss verantwortliche Vermietungsexpertin von Aengevelt Magdeburg.