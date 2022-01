Bildungszentrum mietet weitere Bürofläche in Steglitz

Einer der größten Bildungs- und Personaldienstleister in Deutschland mietet weitere rd. 675 m² Bürofläche in der Haynauer Straße in Berlin-Steglitz. Vermieter ist eine Erbengemeinschaft. Damit nutzt das Bildungszentrum nun insgesamt rd. 1.350 m² Bürofläche im Objekt.

.

Bereits im Herbst letzten Jahres hatte der Bildungs- und Personaldienstleister im Rahmen der Unternehmensexpansion rd. 675 m² in dem Bürogebäude angemietet [wir berichteten]. Angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung und zum Ausbau des Schulungs- und Bildungsangebots erweiterte das Unternehmen nun seine Flächen.



„Bereits beim ersten Mietvertragsabschluss war die Wahl auf dieses Bürogebäude und den Standort gefallen, weil sich die Büroflächen ideal für Schulungs- und Bildungsveranstaltungen eignen und zudem eine gute Anbindung an den ÖPNV und damit eine gute Erreichbarkeit des Standortes bieten. Diese Qualitäten haben sich in den ersten Monaten des Schulungsbetriebs bestätigt, so dass das Bildungszentrum die Möglichkeit der Unternehmensexpansion am Standort genutzt und eine weitere Büroetage angemietet hat“, erklärt Neslehan Balci, Vermietungsexpertin Aengevelt Berlin. Der Immobiliendienstleister hat die Flächen vermittelt.