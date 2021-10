Bildungszentrum mietet neuen Standort in Steglitz

Einer der größten Bildungs- und Personaldienstleister in Deutschland suchte im Rahmen der Unternehmensexpansion einen weiteren Standort in Berlin. Aengevelt vermittelt hierzu einen Mietvertragsabschluss über rd. 675 m² Bürofläche in einem Bürogebäude in der Haynauer Straße in Berlin-Steglitz. Vermieter ist eine Erbengemeinschaft.

.

„Da an dem neuen Standort insbesondere Schulungen und Bildungsveranstaltungen durchgeführt werden, waren die Eignung der Flächen für den Schulungsbetrieb sowie eine gute Anbindung an den ÖPNV und damit eine gute Erreichbarkeit des Standortes wichtige Entscheidungskriterien für die Anmietung", so Neslehan Balci, Vermietungsexpertin Aengevelt Berlin.