„Bildungsorte mit Zukunft“: ICG stellt Leitfaden vor

Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) stellt auf der Expo Real 2025 den Leitfaden „Bildungsorte mit Zukunft“ vor. Die Publikation bietet einen praxisorientierten Rahmen für nachhaltige Bildungsimmobilien und ist Teil der Initiative SII 3.0.

.

Paneldiskussion „Bildungsorte mit Zukunft. Impact gestalten. Nachhaltig investieren.“

Halle B2, Konferenzraum B22

6. Oktober, 15 bis 16 Uhr

Moderation: Dr. Andreas Iding (Geschäftsführer, Goldbeck)

Panelisten:

Karin Barthelmes-Wehr (Geschäftsführerin, ICG)

Markus Niedermeier (Geschäftsführer, LHI Group)

Prof. Dr. Verena Rock MRICS (Professorin & Studiengangsleiterin Digitales Immobilienmanagement, TH Aschaffenburg)

Hauke Schüler (Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht)



Impulspanel „Zukunftsraum für Bildung“

Goldbeck Stand, Halle B2, Stand 130 und 030

7. Oktober 2025, 14 bis 14.30 Uhr

Moderation: Dr. Andreas Iding (Geschäftsführer, Goldbeck)

Einführung: Werner Knips (stellvertrendender Vorstandsvorsitzender und Initiator Social Impact Investing-Initiative, ICG)

Panelisten:

Nicole Höhr (Gründerin und Geschäftsführerin, coinel Development)

Dr. Bernd Schade (Vorsitzender der Geschäftsführung, OFB Projektentwicklung GmbH)

Alexander Slotty (Staatssekretär für Bauen und Amtschef, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Berlin)