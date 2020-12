Die Ruhr Real GmbH vermittelte erfolgreich 546 m² am CentrO Oberhausen an das Bildungszentrum Comcave.College GmbH. Der staatlich anerkannte Bildungsträger engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2001 in der Erwachsenenbildung und bietet Weiterbildungen, Umschulungen und Seminare an.

[…]