Amanthos vermittelt rund 140 m² Schulungsfläche an ein Bildungsinstitut für Erste-Hilfe aus

Stuttgart. Die vermittelte Liegenschaft befindet sich in der neuen Weststadt von Esslingen in der

Martinstraße 42-44 in Esslingen a. N. und ist somit der erste Standort des Institutes in dieser Region. Eigentümer der Immobilie ist eine Privatperson.

.