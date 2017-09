Bildungseinrichtung Grimm Institut mietet ersten Standort in Düsseldorf

Karlstraße 104

Die Grimm Institut GmbH, beraten durch Aengevelt, ein neugegründete Schulungsunternehmen mit Schwerpunkt im Bereich der Sprachaus- und fortbildung, eröffnet ersten Standort in Düsseldorf. Die GmbH mietet rd. 335 m² Bürofläche in dem Büro-/Geschäftshaus Karlstraße 104 in bester Innenstadtlage vis-à-vis dem zukünftigen Bildungs- und Kulturzentrum Konrad-Adenauer-Platz 1. Eigentümer der Karlstraße 104 ist die Silverlake Gruppe, die die Immobilie zuvor von Aengevelt zur Kapitalanlage erworben hat. Mietbeginn ist der 01. November 2017.

