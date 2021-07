Bildungsanbieter mietet in Köln-Niehl

Mit Unterstützung der Greif & Contzen Immobilienmakler GmbH hat das Bildungsinstitut BBZ Altenkirchen GmbH & Co. KG ein neues Domizil in Köln gefunden: Die Emdener Straße 70 In Köln-Niehl. Das BerufsBildungsZentrum mietet im dortigen Bürogebäude auf drei Etagen rund 1.600 m² Bürofläche von der KölnGrund Vermögensverwaltung GmbH.

.

Für das bundesweit agierende BBZ ist dies der zehnte Standort in NRW. Die Räumlichkeiten wird der Bildungsanbieter nutzen, um dort seine Schulungen, Beratungen und Vermittlungen im Bereich der Erwachsenenbildung, der beruflichen Qualifizierung und der Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durchzuführen.



Die Immobilienspezialisten von Greif & Contzen konnten die Räumlichkeiten in der Emdener Straße im zeitlich direkten Anschluss nach dem Auszug des Vormieters vermitteln.