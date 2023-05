Bike & Outdoor Company zieht ins Essener Weststadt Carree

Die Bike & Outdoor Company GmbH & Co. KG konnte sich in den vergangenen Monaten und Jahren einige neue Standorte sichern, darunter unter anderem die ehemalige Conrad-Filiale im sogenannten Weststadt Carree in der Altendorfer Straße 11 in Essen - mit insgesamt ca. 4.000 m² Mietfläche und ca. 110 Stellplätzen der größte Fahrradmarkt des Unternehmens in NRW.

Auf Grund der Größe der Filiale, der idealen Innenstadtlage sowie der guten Anbindung an das Autobahnnetz, bietet der Standort enormes Potential für das Unternehmen. Die Eröffnung des neuen Fahrradmarktes ist für Herbst 2023 geplant. B.O.C. wird am Standort Essen dauerhaft 1.500 Fahrräder anbieten, davon 500 E-Bikes. Eine in der Flächenplanung integrierte Indoor-Teststrecke wird ebenfalls zur Verfügung stehen und ermöglicht wetterunabhängige Probefahrten. Eigentümer der Liegenschaft ist die Quadrat Real GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft.



Die Vermittlung des Mietvertrages sowie die Beratung des Mieters und des Vermieters erfolgte durch Conceptstories Immobilien.