BIK baut Berlin-Portfolio aus

Projektentwickler BIK Group hat bereits zu Beginn des Jahres 2017 weitere Zukäufe getätigt und mit dem Kauf von insgesamt 100 Wohneinheiten in Berlin setzt die BIK seinen Fokus auf Berliner Potentialimmobilien weiter umgesetzt. Zuletzt hatte das Unternehmen Ende 2015 in der Hauptstadt zugekauft und drei Mehrfamilienhäuser erworben [BIK erweitert Berliner Wohnportfolio ]. Der Investitionsschwerpunkt der BIK liegt auf Wohnbestand mit Wertsteigerungspotenzial.

Die zwei angekauften Objekte befinden sich im Berliner Bezirk Steglitz Zehlendorf und in Berlin Wilmersdorf in zentraler Lage und weisen eine Gesamtwohnfläche von ca. 4.300 m² auf. Bei den Wohneinheiten handelt es sich überwiegend um ein bis zwei Zimmerwohnungen. „Mit dem Erwerb der Wohneinheiten in Berlin Zehlendorf und Wilmersdorf konnten wir eine aussichtsreiche Investition tätigen. Die gute City-Anbindung machen die Wohnungen in dieser Lage, nach der anstehenden umfangreichen Modernisierung sehr begehrt“, erklärte Markus Heiderich Geschäftsführender Gesellschafter der BIK.